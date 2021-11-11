Ряд неудачных попыток подписания Килина Мбаппе в прошедшее трансферное окно не отпугнули королевский клуб, который уже в январе сделает ПСЖ еще одно предложение. Реал не намерен ждать до 30 июня, чтобы усилиться французом на правах свободного агента. Мадридцы готовы заплатить, чтобы получить игрока уже зимой, ведь Мбаппе по-прежнему отказывается подписывать новый контракт с ПСЖ.

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Килиан остается главной целью "сливочных", но не единственной. Кроме француза, Реал настроен усилиться еще тремя игроками – по одному в каждую линию. Флорентино Перес стремится переманить в Мадрид форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда, защитника Челси Антонио Рюдигера и хавбека МЮ Поля Погба. Эти трансферы испанский гранд планирует на лето, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу Radioestadio Noche, выходящую на Onda Cero.

Если Рюдигер и Погба могут перейти в качестве свободных агентов, ведь их соглашения рассчитаны до 30 июня, то с Холандом ситуация более сложная. Впрочем, Реал готов делать большие ставки и конкурировать с другими грандами Европы, чтобы заложить фундамент новой команды на ближайшие годы.

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