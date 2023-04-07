"Меня тошнит от этих людей, которые все воспринимают на свой счет. Давайте поместим их в центр общения. Клуб должен был его предупредить, хорошо, но как вы считаете, стоит ли сообщением в соцсетях показывать недовольство своим клубом? Вы можете позвонить ответственным лицам и решить это внутри. Думаешь, мы будем обвинять в проблемах Пари Сен-Жермен парня, если он не сделает объявление?

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Я не понимаю сообщения Мбаппе. Кто-нибудь, остановите его эго. Почему они не играют с такой же преданностью, почему не показывают себя на поле, а проигрывают матч за матчем? У него безумная зарплата.

Он хочет позаботиться обо всем. Маркетинг, коммуникация, выбор спортивного директора, выбор партнеров, с которыми хочешь играть. Мбаппе мог бы просто позвонить своему президенту вместо того, чтобы посылать сообщение в сети, которое увидит весь мир. Это неловко, это не элегантно", – приводит слова Дюгарри AS.

Напомним, недовольство Мбаппе растет и из-за второго подряд вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. ПСЖ пока борется только за триумф в Лиге 1.

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