Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став причиною заворушень у підтрибунному приміщені після перемоги над Барселоною (4:1).

Французький форвард, повертаючись у роздягальню, бурхливо святкував перемогу над "блаугранас". Кіліан Мбаппе вигукував фразу: "Це футбол, на полі ми повинні говорити".

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Як повідомляє Mundo Deportivo, слова нападника ПСЖ гравці Барселони сприйняли як насмішку. Дехто з представників "кулес" побігли за Мбаппе. У підтрибунному приміщенні утворився натовп, який вигукував образи та штовхався. У сутичці брали участь понад 60 осіб, серед яких були не тільки гравці, а й технічний персонал клубів. Охороні довелося швидко втручатися, щоб роздійняти розгніваний натовп. Зазначається, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе забив два голи Барселоні у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і допоміг ПСЖ вийти у півфінал. Парижани у наступному раунді зіграють про Борусії Д.

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