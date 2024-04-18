Андрей Лунин продолжает собирать признание за матч против Манчестер Сити (1:1; 4:3 в серии пенальти).

Сразу два статистических портала включили украинца в символические сборные ответных матчей четвертьфинала ЛЧ. Это WhoScored и SofaScore.

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Лунину насчитали 8 сейвов за 120 минут игрового времени. Еще 2 он добавил в серии пенальти, вырвав для Реала победу над Манчестер Сити. В обеих сборных Лунин имеет самую высокую оценку (9,5 от WhoScored и 9,7 от SofaScore). Далеко позади Килиан Мбаппе и другие суперзвезды европейского футбола.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Реал вышел на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 8 мая в Мадриде.

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