Нигериец стал главным героем победы "орлят" над ПСЖ (3:2), забив два гола и отдав результативную передачу. Победный мяч Моффи бурно отпраздновал перед парижской публикой.

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Такое поведение соперника показалось Килиану Мбаппе оскорбительным, поэтому он немедленно решил высказать нападающему Ниццы свои претензии. Моффи не стал реагировать на поле, а остроумно подсветил инцидент в соцсетях.

В своем Instagram нигериец опубликовал несколько фото празднования и добавил к ним видео послематчевого интервью ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. "Я просто хочу сказать от всей души. Я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиняться... абсолютно ни перед кем", – говорит Макгрегор в видео.

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