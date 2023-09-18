Нігерієць став головним героєм перемоги "орлят" над ПСЖ (3:2), забивши два голи та віддавши результативну передачу. Переможний м'яч Моффі бурхливо відсвяткував перед паризькою публікою.

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Така поведінка суперника видалася Кіліану Мбаппе образливою, тож він негайно вирішив висловити нападнику Ніцци свої претензії. Моффі не став реагувати й розбурхувати конфлікт. Натомість Терем дотепно підсвітив інцидент у соцмережах.

У своєму Instagram нігерієць опублікував кілька фото святкування й додав до них відео післяматчевого інтерв'ю ірландського бійця UFC Конора Макгрегора. "Я просто хочу сказати від щирого серця. Я хотів би скористатися цим шансом, щоб просити вибачення... абсолютно ні в кого", – каже Макгрегор у відео.

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