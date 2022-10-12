Французский и английский гранды заинтересованы в подписании звезд друг друга. Может состояться обмен.

Будущее Мбаппе неожиданно оказалось под вопросом. Он якобы хочет покинуть Париж, а единственным заинтересованным клубом является Ливерпуль. Вариант с Реалом ПСЖ не рассматривает категорически.

Мбаппе стремился уйти из ПСЖ еще летом – Париж захотел 400 миллионов и поставил ультиматум

Как сообщает журналист Исмаэль Махмуд , французы заинтересованы в обмене 23-летней звезды на Мохамеда Салаха, ведь уже долго следят за египтянином. Именно он является приоритетным вариантом на замену Мбаппе в случае продажи. Согласится ли на такой обмен Ливерпуль, пока неизвестно.

Напомним, Килиан чувствует себя преданным в ПСЖ, ведь руководство не выполнило несколько обещаний. Лидер сборной Франции, несмотря на продолжение сотрудничества, стремился уйти еще летом, а также будет настаивать на трансфере после ЧМ-2022.

В текущем сезоне Мбаппе провел в футболке парижан 13 поединков, отличился 12 голами. Салах в 12 матчах забил 5 мячей и отдал 4 результативных передачи.

Израильская сенсация, рекорд Мбаппе, безудержный Беллингем и наказание от Зубкова: все голы дня Лиги чемпионов