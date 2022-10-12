Завершился первый игровой день 4-го тура Лиги чемпионов. Предлагаем просмотреть все голы.

Сенсацией завершился выезд Ювентуса в Израиль. За Маккаби Хайфу отличным дублем отличился Ацили. ПСЖ и Бенфика разошлись миром второй раз подряд, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром парижан в ЛЧ (31 гол).

Шахтер драматически потерял победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина

Шахтер упустил победу над Реалом. Зубков головой второй раз подряд забил Лунину, но на последних секундах Рюдигер сравнял ситуацию на табло. Победу РБ Лейпциг над Селтиком подарили точные выстрелы Вернера и Форсберга.

Челси второй раз подряд одолел Милан: Жоржиньо реализовал пенальти, Обамеянг завершил отличную комбинацию. В параллельном матче Динамо Загреб и Зальцбург разошлись миром.