Французький та англійський гранди зацікавлені у підписанні зірок один одного. Може відбутись обмін.

Майбутнє Мбаппе несподівано опинились під питанням. Він нібито хоче покинути Париж, а єдиним зацікавленим клубом наразі є Ліверпуль. Варіант з Реалом ПСЖ категорично не розглядає.

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Як повідомляє журналіст Ісмаель Махмуд, французи зацікавлені в обміні 23-річної зірки на Мохамеда Салаха, адже вже тривалий час стежать за єгиптянином. Саме він є пріоритетним варіантом на заміну Мбаппе у разі продажу. Чи погодиться на такий обмін Ліверпуль, поки невідомо.

Нагадаємо, Кіліан почувається зрадженим у ПСЖ, адже керівництво не виконало кількох обіцянок. Лідер збірної Франції, попри продовження співпраці, прагнув піти ще влітку, а також наполягатиме на трансфері після ЧС-2022.

У поточному сезоні Мбаппе провів у футболці парижан 13 поєдинків, у яких відзначився 12 голами. Салах у 12 матчах забив 5 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

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