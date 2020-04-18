Мбаппе можно будет купить за "копейки" – пессимистический прогноз относительно будущего трансферного рынка

Депутат Европарламента Даниэль Кон-Бендит ожидает, что футбольный рынок претерпевает беспрецедентные изменения из-за пандемии коронавируса.

Чиновник считает, что после пандемии футбольные клубы больше не смогут тратить на трансферы космические суммы. Поэтому придется привыкать к новым реалиям.

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Для большей наглядности Кон-Бендит в колонке для газеты Ouest France проанализировал, в какую сумму вероятным покупателям может обойтись трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Он утверждает, что после пандемии за француза надо будет заплатить всего 40 млн евро, а не 200 млн, как ПСЖ требовал ранее. Французский политик убежден, что этот кризис очистит иррациональность профессионального спорта.

Напомним, главным претендентом на Мбаппе считается мадридский Реал, который давно планирует осуществить этот трансфер. Сам чемпион мира в составе сборной Франции также якобы заинтересован в переезде в Мадрид.

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