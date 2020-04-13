"План Бомба": Реал підсилиться двома суперфорвардами – зразкова "дорожня карта" для перебудови атаки

Мадридський гранд збирається підірвати трансферний ринок двома придбаннями, які сформують атаку мрії.

Холанд – цього року… і Мбаппе – наступного. “Складно, але реально”, – коментують в Реалі амбіційний план підсилення атаки, яку вже називають ерою нових галактікос. Мадридці мають чітку дорожню карту, щоб підписати двох найбільш перспективних нападників планети. Пріоритетом на найближче трансферне вікно є чистий центрфорвард, такий собі кілер, який зміг би гарантувати щонайменше 30 м’ячів за сезон. На цю роль ідеально підходить сенсаційний Ерлінг Холанд з дортмундської Борусії. Норвежець безболісно вийшов на рівень німецької Бундесліги, встановивши безліч гольових рекордів.

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19-річний тінейджер переїде на Бернабеу швидше, ніж Мбаппе з однієї простої причини – француз не зможе покинути ПСЖ цього літа. “Бланкос” сподіваються оформити трансфер чемпіона світу, коли у нього залишиться рік за контрактом з парижанами (серпень 2021). Кіліан ще повинен встояти перед катарськими нафтодоларами, але з цим наразі проблем немає. Папери щодо нової угоди з ПСЖ відкладено в довгий ящик, запевняє Marca.

Норвежець перебував на радарі скаутів Реала ще минулого літа. Флорентіно вагався, як і Манчестер Юнайтед, та зрештою обрав Йовіча. Звісно, мадридці могли підписати обох, тим паче, Холанд коштував мізерні 20 млн євро, в чотри рази менше, ніж зараз (75), але моральна відповідальність перед Бензема, фаворитом президента, не дозволила провести революцію в атаці. Відтоді ситуація повернулась на 180 градусів. Основний каталізатор змін – невдалі результати команди Зідана, наразі, адже сезон ще не завершено... і хтозна, чи буде завершено взагалі. Бензема попри непоганий старт відверто зменшив оберти – 19 голів у всіх турнірах. Наче й непогано, але не для форварда рівня Реала. Натомість Йовіч – перший кандидат "на вихід" з жалюгідними двома м'ячами та 391 хвилиною за спиною. 40 влучань Холанда ставлять в незручне становище обох.

Зізу не готовий втрачати Каріма прямо зараз. Холанд повинен стати "комліментом" для багаторічної "дев'ятки" Мадрида, а згодом – повністю його замінити. Бензема часто відходить на фланг або діє з глибини, що теоретично розширює коло маневрів "вікінга" як типового наконечника. 75 млн євро за футболіста, який забиває ледь не найбільше в Європі – прийнятна цифра, вважає Флорентіно. Тим паче, нинішня клаусула є доступною для "небагатьох обраних клубів" з Реалом на вершині списку. Іншим, як конкуренти з Баварії, доведеться платити більше. Цікаво, що одіозний Міно Райола збирається оформити гучний трансфер негайно, попри недавні заяви юної зірочки провести в Німеччині бодай два сезони. Дружба з Пересом мала б посприяти ринковій бомбі.

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Ситуація Мбаппе – трохи інша. Щоб там не сталось, шейхи будуть втримувати його до останнього, поки зовсім не вичерпаються аргументи або ж ресурси. Щоправда, другий варіант – мало ймовірний навіть у період пандемії. Проблеми з видобутком нафти в Катарі наразі немає... Сам гравець також не бачить нині шляхів для втечі, хоча французькі експерти називають його відхід питанням часу. "Звісно, що трансфер Мбаппе пригальмовується коронавірусом і фінансовою кризою, але він точно не продовжить контракт з ПСЖ", – заявив колишній хавбек парижан Жером Ротен.

Jerome Rothen (ex PSG) : "I know from club sources that a deal to take Kylian Mbappe to Real Madrid was almost done" [RMC] pic.twitter.com/CrDkQx9xyh — Real Madrid Info (@RMadridInfo) April 12, 2020

Плани Кіліана серйозно змінились через карантин. Якщо раніше він збирався приймати якісь конкретні рішення в кінці сезону, то зараз більше схиляється до того, аби залишити все як... не більше, ніж на рік. Не йти зараз, коли світова економіка переживає занепад, його моральний обов'язок. Мбаппе вважає, що було б нечесно покидати рідний клуб у розпал кризи. Проте наступного літа вихованець ПСЖ майже зі стовідсотковою гарантією спакує валізи.

"Він пообіцяв Флорентіно. Між обома є джентльменська угода", – пише Marca. Реал навіть виграє за схожого сценарію, адже таким чином вбив'є двох зайців – наростить фінансові м'язи та збереже хороші стосунки з Аль-Хелаїфі. Париж буде зобов'язаний вести перемовини, якщо Мбаппе не продовжить контракт. Принаймні на папері все виглядає ідеально.

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