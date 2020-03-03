Мбаппе может сыграть на Олимпийских играх в Токио

Федерация футбола Франции опубликовала предварительный список игроков, претендующих на попадание в олимпийскую сборную.

21-летний форвард включен в список из 80 футболистов, который позже будет сокращен до 50 имен перед тем, как будет назван окончательный состав из 18 игроков до 23 лет и 4 человек старше этого возраста.

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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал возможное участие Мбаппе на Олимпиаде 2020 года, которая стартует в конце июля в Токио.

"Мбаппе подходит по возрасту. Как и все другие его сверстники, обладающие талантом, он включен в этот список. Многие президенты клубов считают даты проведения Олимпийских игр не очень удачными для них. Но я встречался с Нассером (Аль-Хелаифи – прим) и спрашивал его, как обстоят дела с Мбаппе. И он ответил мне: "Очень хорошо", – цитирует Ле Гре Goal.

Отметим, что олимпийский футбольный турнир в Токио пройдет с 22 июля по 8 августа. Поэтому в случае, если сборная Франции дойдет до финала Евро-2020, у звезды ПСЖ будет только 10 дней отдыха перед стартом нового соревнования.

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