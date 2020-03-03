Мбаппе може зіграти на Олімпійських іграх у Токіо

Федерація футболу Франції опублікувала попередній список гравців, які претендують на потрапляння в олімпійську збірну.

21-річний форвард включений в список з 80 футболістів, який пізніше буде скорочений до 50 імен перед тим, як буде названо остаточний склад з 18 гравців до 23 років і 4 старших осіб.

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Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре прокоментував можливу участь Мбаппе на Олімпіаді 2020 року, яка стартує в кінці липня в Токіо.

"Мбаппе підходить за віком. Як і всі інші його однолітки, що володіють талантом, він включений в цей список. Багато президентів клубів вважають дати проведення Олімпійських ігор не дуже вдалими для них. Але я зустрічався з Нассером (Аль-Хелаїфі, – прим) і питав його, як йдуть справи з Мбаппе. І він відповів мені: "Дуже добре", – цитує Ле Гре Goal.

Зазначимо, що олімпійський футбольний турнір у Токіо відбуватиметься з 22 липня по 8 серпня. Тож у випадку, якщо збірна Франції дійде до фіналу Євро-2020, у зірки ПСЖ буде лише 10 днів відпочинку перед стартом нового змагання.

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