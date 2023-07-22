Мбаппе может переехать в Саудовскую Аравию – власти страны готовят предложение ПСЖ
У Мбаппе появился потрясающий вариант продолжения карьеры. Саудиты хотят видеть суперзвезду в чемпионате своей страны.
Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который не поехал с клубом на сбор в Японию, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
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По данным источника, пригласить Мбаппе в местный чемпионат планируют власти Саудовской Аравии – главным претендентом на француза называют Аль-Хиляль.
Напомним, боссы ПСЖ уверены, что Мбаппе имеет соглашение с Реалом о присоединении к "бланкос" следующим летом - как только у Килиана завершится действующий контракт с парижанами. Некоторые представители столичного французского клуба не исключают, что Мбаппе может быть отстранен от тренировок с командой до конца трансферного окна.
Килиан в прошлом сезоне провел 45 матчей в составе ПСЖ, в которых забил 43 гола и отдал 11 голевых передач.
Отметим, азиатский Аль-Хиляль уже подписал несколько звезд мирового футбола – за саудитов выступают Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и Рубен Невеш.
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