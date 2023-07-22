У Мбаппе з'явився приголомшливий варіант продовження кар'єри. Саудити хочуть бачити суперзірку в чемпіонаті своєї країни.

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який не поїхав з клубом на збір до Японії, може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє видання Foot Mercato.

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За даними джерела, запросити Мбаппе до місцевого чемпіонату планує влада Саудівської Аравії – головним претендентом на француза називають Аль-Хіляль.

Нагадаємо, боси ПСЖ впевнені, що Мбаппе має угоду з Реалом про приєднання до "бланкос" наступного літа – щойно у Кіліана завершиться чинний контракт з парижанами. Деякі представники столичного французького клубу не виключають, що Мбаппе може бути відсторонений від тренувань із командою до кінця трансферного вікна.

Кіліан в минулому сезоні провів 45 матчів у складі ПСЖ, в яких забив 43 голи та віддав 11 гольових передач.

Зазначимо, азійський Аль-Хіляль вже підписав декількох зірок світового футболу – за саудитів виступають Сергєй Мілінковіч-Савіч, Каліду Кулібалі та Рубен Невеш.

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