Килиан Мбаппе не попал в заявку ПСЖ в турне по Японии из-за нежелания продлевать с клубом контракт.

В пятницу вечером ПСЖ отправился в турне по Японии, но оставил свою главную звезду – Килиана Мбаппе – дома. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Французские СМИ утвердждают, что это событие напрямую связано с ультиматумом президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи, который он выдвинул форварду. Мбаппе предстоит выбрать: либо он продлит контракт с ПСЖ, либо клуб будет вынужден его продать.

Боссы ПСЖ уверены, что Мбаппе имеет соглашение с Реалом о присоединении к "бланкос" следующим летом – как только у Килиана завершится действующий контракт с парижанами.

Некоторые представители столичного французского клуба не исключают, что Мбаппе может быть отстранен от тренировок с командой до конца трансферного окна.

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