В августе между звездными форвардами ПСЖ произошел конфликт, и Месси вызвался стать посредником, чтобы примирить партнеров.

В августе нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе не могли поделить статус штатного пенальтиста в команде: бразильцу не нравилось, что Мбаппе отобрал у него "право первой ночи" в контексте исполнения 11-метровых ударов. Об этом информирует L’Équipe.

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Сообщается, что Лионель Месси решил примирить одноклубников и попытался наладить между ними отношения.

Напомним, что недавно Мбаппе описал свои отношения с Неймаром за пределами поля как непоследовательные: то хорошие, то не очень.

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