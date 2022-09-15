Лига чемпионов, 2-й тур

Группа А

Рейнджерс – Наполі – 0:3

Голы: Политано, 68 (п.), Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Нереализованный пенальти: Зелиньски, 60

Удаление: Сендс, 56 (Рейнджерс, вторая желтая карточка)

Группа Е

Челсм – Зальцбург – 1:1

Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75

Группа Н

Маккаби – ПСЖ – 1:3

Голы: Чери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Ювентус – Бенфика – 1:2

Голы: Милик, 5 – Мариу, 44 (п.), Нерес, 55

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В группе А Рейнджерс принимал Наполи. Шотландцы были единственной командой, которая в своем квартете пока не набрала ни одного очка, поэтому планировали дать бой партенопейцам. Морелос мог выводить хозяев вперед уже на 1-й минуте – мимо стойки. В ответ Зелиньски попал в каркас ворот после добивания. Арфилд в середине тайма целил в девятку – Мерет в прыжке достал. Макгрегор, в свою очередь, не позволил отличиться Симеоне, который низом бил в левый угол. Уже в добавленное время Кварацхелия мог открывать счет, но не хватало считанных сантиметров.

После перерыва Сендс в течение 3 минут получил две желтые карточки и оставил Рейнджерс в меньшинстве. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал Зелиньски (Макгрегор в падении вытащил сферу из левого угла), однако Полетано на добивании был первым и вывел Наполи вперед. Но VAR предложил гол не засчитывать и еще раз перебить стандарт. К мячу снова подошел Пётр и пробил в тот же угол. Макгрегор снова вышел победителем дуэли, второй раз отбив одиннадцатиметровый! Впоследствии мяч попал в руку Баришичу ​​и Матео Лаос снова указал на отметку. Политано подошел к мячу и все-таки пробил Макгрегора (кипер шотландцев угадал направление удара, кончиками пальцев задев сферу). За 5 минут до завершения матча вышедший на замену дебютант Наполи Распадори забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов, а уже в добавленное время Ндомбеле поставил точку в матче и принес Наполи три очка.

Зальцбург в первом тайме выездного матча против Челси сумел удержать свои ворота на замке. После перерыва ошибка австрийцев стоила им гола – Маунт с правого фланга прострелил в штрафную, защитник "красных быков" не попал по мячу, тот отскочил к Стерлингу, а забить Рахиму в дальний угол было несложно. Окафор в середине второй сорокапятиминутки восстановил равновесие, элегантно замкнув прострел Адаму. На большее команд не хватило. Как следствие, вторая ничья для Челси и последняя ступенька в турнирной таблице.

ПСЖ, в первом туре одолевший Ювентус, приехал в гости в Маккаби из Хайфы. Хозяева при поддержке битком набитого стадиона с честью выдерживали невероятное давление соперника, часто просто выбивая мяч подальше. Голом буквально пахло. И он случился, однако не в те ворота, в которые ожидался. В середине первого тайма Хазиза, казалось, наугад навесил в штрафную, однако защита ПСЖ провалилась, а Черри в прыжке успел выставить ногу и перевести мяч в сетку. Неожиданное начало!

Вскоре Неймар на бешеной скорости убежал от защитников, ворвался в штрафной соперника, обыграл голкипера, но не смог пробить и упал под давлением израильской банды, наконец догнавшей бразильца. В ответ Пьерро удвоил преимущество Маккаби, но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитали. Но на перерыв команды ушли при ничейном счете – Месси с линии вратарской пробил мимо кипера после паса Мбаппе. После отдыха Пьерро чудом не забил, когда пытался подправить выстрел Корнуда – сфера срикошетила мимо ворот. На экваторе второй сорокапятиминутки ПСЖ вышел вперед: Месси выложил пас-конфетку на Мбаппе и Килиан обводным ударом положил мяч в дальний угол. А за две минуты до истечения основного времени свое слово сказал Неймар, принеся французам первое место в квартете.

Ювентус вышел вперед в матче с Бенфикой уже на 4-й минуте. Паредес навесил со штрафного, Милик опередил защитников и головой пробил в дальний угол. Через 5 минут Костич с лету замыкал навес в дальний угол – немного неточно. В середине тайма Рамуш головой отреагировал на прострельную передачу, но переиграть Перина не смог. Вскоре Рафа Силва пушечным ударом встряхнул правую стойку. За минуту до перерыва Жоау Мариу с пенальти ударом под перекладину восстановил статус-кво (после фола Миретти).

После отдыха Милик целился под правую стойку, но Влаходимос отработал надежно. В свою очередь второй раз забили "орлы" – экс-форвард Шахтера Нерес был первым на добивании. Влахович в конце встречи сравнял, но офсайд украл гол у туринцев. Как следствие, второе поражение "Старой синьоры".

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