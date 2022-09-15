Витік інформації про таємний пункт у контракті нападника з ПСЖ насторожила багато інших клубів, стверджує Marca.

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Як виявилося, угода розрахована лише на 2 "тверді" роки, а третій буде залежати суто від бажання самого Мбаппе. Якщо чемпіон світу надумає покидати Париж, то повинен попередити ПСЖ у січні 2024-го. Раніше Реал виглядав єдиним наступним варіантом для форварда, але тепер в ситуацію будуть готові втрутитися гранди АПЛ. Челсі, Ліверпуль та МЮ охоче зроблять свої пропозиції, якщо на горизонті з'явиться можливість підписати суперзірку такого рівня.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мбаппе вже встиг забити 10 голів у 8 матчах.

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