Мбаппе мог пропустить финал ЧМ-2018, получив травму в душе

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе доигрывал чемпионат мира 2018 с курьезной травмой.

19-летний вундеркинд играл два последних матча Мундиаля против Бельгии и Хорватии с болями в спине. Мбаппе травмировал позвоночник в душе, информирует L'Equipe.

Мбаппе отказал Реалу

В результате неосторожного движения у лучшего молодого игрока ЧМ-2018 были защемлены три позвонка. За несколько дней до игры с бельгийцами Мбаппе даже не мог самостоятельно подняться с постели и рисковал пропустить концовку турнира.

Травму Мбаппе держали в строгой тайне, чтобы не нарушать покой команды. К счастью, медики сборной Франции сумели вовремя поставить на ноги свою звезду. Хотя Килиан доигрывал турнир с дискомфортом в спине.

Напомним, что Мбаппе отметился голом в финале чемпионата мира, а авторитетное издание Sky Sports назвало его лучшим игроком Мундиаля.

Главные курьезы ЧМ-2018: эпический фейл Батшуаи, жалкое шоу Марадоны, наглость Англии и еще 6 моментов