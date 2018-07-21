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Мбаппе мог пропустить финал ЧМ-2018, получив травму в душе

17:03 41 Читати українською
Мбаппе мог пропустить финал ЧМ-2018, получив травму в душе
Мбаппе играл в финале ЧМ-2018 с травмой спины

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе доигрывал чемпионат мира 2018 с курьезной травмой.

19-летний вундеркинд играл два последних матча Мундиаля против Бельгии и Хорватии с болями в спине. Мбаппе травмировал позвоночник в душе, информирует L'Equipe.

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В результате неосторожного движения у лучшего молодого игрока ЧМ-2018 были защемлены три позвонка. За несколько дней до игры с бельгийцами Мбаппе даже не мог самостоятельно подняться с постели и рисковал пропустить концовку турнира.

Травму Мбаппе держали в строгой тайне, чтобы не нарушать покой команды. К счастью, медики сборной Франции сумели вовремя поставить на ноги свою звезду. Хотя Килиан доигрывал турнир с дискомфортом в спине.

Напомним, что Мбаппе отметился голом в финале чемпионата мира, а авторитетное издание Sky Sports назвало его лучшим игроком Мундиаля.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Франция - Хорватия
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