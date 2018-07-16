Главные курьезы ЧМ-2018: эпический фейл Батшуаи, жалкое шоу Марадоны, наглость Англии и еще 6 моментов

ЧМ-2018 запомнился не только безжалостным отношением к топовым командам, но и курьезными моментами. Финалисты турнира Франция и Хорватия – также в хит-параде.

Эпический аут

Начал "зажигать" на ЧМ-2018 защитник сборной Ирана Милад Мохаммади, который в матче против Испании выполнил настоящий цирковой номер. 24-летний защитник пытался оригинально выполнить вбрасывание из аута, но потерпел полное фиаско.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму

45-летний дебютант отражает пенальти

Значительно лучше себя проявил на Мундиале легендарный голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари. 45-летний страж ворот, который стал самым возрастным футболистом Мундиаля в истории, дебютировал на турнире, отразив пенальти в матче против Саудовской Аравии.

ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного француза

Шоу Марадоны

Один из лучших игроков в истории футбола сильно насмешил и одновременно эпически опозорился во время матча Аргентина – Нигерия. Марадона видимо, под влиянием алкоголя танцевал в vip-ложе, показывал африканским фанам неприличные жесты, а затем... уснул. В итоге Диего Армандо еще и не сумел самостоятельно покинуть стадион,имея печальный вид.

Сампаоли просит разрешения Месси выпустить Агуэро

Сборная Аргентина – одно из главных разочарований ЧМ-2018. Атмосфера в команде царила просто ужасная, а СМИ даже сообщали, что после разгрома от Хорватии Месси в одиночку взялся управлять "альбиселесте". Матч против Нигерии частично подтвердил слухи, когда Сампаоли просил в Лео разрешения выпустить Агуэро.

Зажигательные сенегальские танцы

Команда Садио Мане несмотря на достойную игру не сумела выйти из группы, однако африканцы надолго запомнятся своими танцами на разминке. Ритмично и со вкусом...

Эпический фейл Батшуаи

Форвард сборной Бельгии компенсировал недостаток протагонизма на ЧМ-2018 одним очень забавным моментом в матче против Англии. Батшуаи после гола Янузая решил повторно добить мяч в сетку ворот, однако сфера, отбившись от каркаса, эффектно попала Миши в лицо. "Ну почему я такой дурак?", – спрашивал себя после игры бельгиец.

Хорватия и фотограф

Команда Далича точно заслужила приз зрительских симпатий ЧМ-2018. Хорваты получали расположение фанов со всего мира не только классной игрой, но и благодаря таким моментам, как в матче против Англии. После гола Манджукича "клетчатые" праздновали вместе с фотографом, который находился в приятном шоке.

Неслыханная наглость англичан

Сборная Англии пыталась забить хорватам гол, когда "клетчатые" праздновали взятие ворот Пикфорда. Принципы фэйр-плей и футбольные правила? Нет, не слышали. И смех, и грех...

Макрон выполняет "дэб"

А в завершение – о новоиспеченных чемпионах мира французах. Подопечных Дешама охватила такая эйфория, что они заставили танцевать даже президента Франции. Получилось довольно неплохо, а главное – смешно.