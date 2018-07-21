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Мбаппе міг пропустити фінал ЧС-2018, отримавши травму в душі

16:57 630 Читать на русском
Мбаппе міг пропустити фінал ЧС-2018, отримавши травму в душі
Мбаппе грав у фіналі ЧС-2018 з травмою спини

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе догравав чемпіонат світу 2018 із курйозною травмою.

19-річний вундеркінд грав два останні матчу Мундіалю проти Бельгії та Хорватії із болями у спині. Мбаппе травмував хребет в душі, інформує L’Equipe.

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Внаслідок необережного руху у найкращого молодого гравця ЧС-2018 були защемлені три хребці. За декілька днів до гри з бельгійцями Мбаппе навіть не міг самотужки піднятись з ліжка та ризикував пропустити кінцівку турніру.

Травму Мбаппе тримали в суворій таємниці, щоб не порушувати спокій команди. На щастя, медики збірної Франції таки зуміли вчасно поставити на ноги свою зірку. Хоча Кіліан догравав турнір з дискомфортом у спині.

Нагадаємо, що Мбаппе відзначився голом у фіналі чемпіонату світу, а авторитетне видання Sky Sports назвало його найкращим гравцем Мундіалю.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція - Хорватія Франція Франція ЧС 2018 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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