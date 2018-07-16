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ЧМ-2018: Мбаппе – лучший игрок турнира по версии Sky Sports

18:36 46 Читати українською
ЧМ-2018: Мбаппе – лучший игрок турнира по версии Sky Sports
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом ЧМ-2018, который вчера завершился в России.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших игроков чемпионата мира-2018 по версии Sky Sports.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Напомним, Франция в финале победила Хорватию, а Мбаппе, который отметился голом, стал лучшим молодым игроком турнира. Интересно, что Лука Модрич, который признан лучшим игроком ЧМ-2018, в данном списке лишь четвертый.

Полностью десятка лучших игроков Мундиаля по версии Sky Sports выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (Франция)

2. Эден Азар (Бельгия)

3. Неймар (Бразилия)

4. Лука Модрич (Хорватия)

5. Киран Триппьер (Англия)

6. Антуан Гризманн (Франция)

7. Тибо Куртуа (Бельгия)

8. Поль Погба (Франция)

9. Кевин де Брюйне (Бельгия)

10. Филиппе Коутиньо (Бразилия).

ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного француза

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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