Форвард Килиан Мбаппе настроен серьезно торговаться за каждый пункт в соглашении с ПСЖ.

Чемпион мира планирует прописать клаусулу для перехода в Реал или иной топ-клуб, сообщает AS.

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Также Мбаппе стремится зарабатывать на уровне Неймара – 37 млн евро "чистыми" в год. Француз доволен своим положением в клубе, однако мечта о выступлениях за Реал не дает ему покоя. Переговоры с ПСЖ должны начаться в ближайшее время и завершиться до Евро-2020 – форвард хочет подойти к турниру максимально сконцентрированным.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако за 145 млн евро. В текущем сезоне Килиан провел 25 поединков, в которых забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 180 млн евро.

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