"Мы с Мбаппе похожи на братьев, но я старший. Мы любим играть вместе и хотим получить от этого как можно больше.

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Я очень доволен своим положением в ПСЖ. Все очень изменилось, и я хочу остаться. Надеюсь, Мбаппе также. Болельщики также очень хотят этого. Я называю Мбаппе "золотым мальчиком", потому что он таковым и является. У него очень большое сердце. Мы все знаем его цену, как футболиста, но за пределами поля он также невероятный. Он улыбающийся, счастливый, ему нравится получать удовольствие. Мы очень похожи и должны быть счастливы, чтобы выкладываться на 100%", – цитирует Неймара AS.

Добавим, что контракты бразильца и Мбаппе рассчитаны до лета 2022 года, однако ПСЖ уже начал переговоры о продлении соглашений.

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