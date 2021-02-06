Форвард Кіліан Мбаппе налаштований серйозно торгуватися за кожен пункт в угоді з ПСЖ.

Чемпіон світу планує прописати клаусулу для переходу в Реал чи інший топ-клуб, повідомляє AS.

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Також Мбаппе прагне заробляти на рівні Неймара – 37 млн євро "чистими" за рік. Француз задоволений своїм становищем в клубі, проте мрія про виступи за Реал не дає йому спокою. Переговори з ПСЖ повинні розпочатися найближчим часом і завершитися до Євро-2020 – форвард хоче підійти до турніру максимально сконцентрованим.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року з Монако за 145 млн євро. У поточному сезоні Кіліан провів 25 поєдинків, в яких забив 17 голів і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінює форварда у 180 млн євро.

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