"Килиан будет лучшим игроком мира в течение многих лет, но мы все соглашаемся с тем, что Лео – номер один. Несомненно.

Месси повторил личный антирекорд в карьере – такое случалось только раз

Мбаппе очень уважает Лео и хочет учиться у него. Хорошие игроки всегда понимают друг друга. Это естественно. На поле они говорят на одном языке", – отметил Эррера в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в конце ноября Месси завоевал свой уже 7-й "Золотой мяч", но его статистика в ПСЖ не впечатляет – 6 голов и 5 ассистов в 16 матчах. Мбаппе в 24 поединках забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

ПСЖ потерял очки с удалением Рамоса и одиноким Месси, спасение Марселя, Монако дожал Ренн: Лига 1