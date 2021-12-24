"Кіліан буде найкращим гравцем світу протягом багатьох років, але ми всі погоджуємося з тим, що Лео – номер один. Без сумнівів.

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Мбаппе дуже поважає Лео і хоче вчитися в нього. Хороші гравці завжди розуміють одне одного. Це природно. На полі вони розмовляють однією мовою", – зазначив Еррера у інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, наприкінці листопада Мессі здобув свій вже 7-й "Золотий м'яч", але його статистика у ПСЖ не вражає – 6 голів та 5 асистів у 16 матчах. Мбаппе у 24 поєдинках забив 15 голів та віддав 15 результативних передач.

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