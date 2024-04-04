Французский нападающий не собирается оставаться в парижском клубе. Ряд СМИ сообщали, что у Килиана Мбаппе есть договоренность с Реалом о переходе. Осталось только официально об этом сообщить.

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Как сообщает Marca, мадридцы осознают давление на форварда в ПСЖ после того, как стало известно о его желании покинуть клуб. Мбаппе самостоятельно выберет время, чтобы объявить о переходе в Реал.

Утверждается, что Кіліан не объявит о своем решении, пока ПСЖ выступает в Лиге чемпионов. При этом на время официального объявления также повлияет выступление на турнире Реала и вероятное досрочное чемпионство парижан в Лиге 1.

Ожидается, что Мбаппе объявит о трансфере не позднее первой недели июня, поскольку француз не хочет выступать на Евро-2024 под давлением.

Действующее соглашение француза с ПСЖ истекает летом 2024 года. Всего за парижан Мбаппе сыграл в 299 матчах во всех турнирах, в которых забил 251 гол и отдал 106 ассистов.

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