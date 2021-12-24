"Бензема – самый лучший форвард мира на данный момент. Я считаю именно так, ведь он стал много забивать и делает это регулярно.

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У него столько голов, как у Роналду или Холанда. Карим является игроком, который решает судьбы матчей. В игре против Атлетика мы снова это увидели, он забил дважды за короткое время. Бензема находится в невероятной форме", – цитирует Анчелотти AS .

34-летний нападающий в этом сезоне провел за Реал 23 матча, в которых отличился 20-ю голами и 8-ю результативными передачами.