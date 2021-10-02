Главный тренер Реала Карло Анчелотти уже даже не скрывает желание клуба подписать Килиана Мбаппе.

Итальянец с улыбкой поддержал Карима Бензема, который ранее также приглашал звезду ПСЖ на Сантьяго Бернабеу.

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"Думаю, Мбаппе должен понравиться переход в Реал, ведь это самый большой клуб в мире. Слова Бензема – это прекрасно", – приводит слова Анечлотти Marca.

Напомним, Реал делал попытки подписать Мбаппе в летнее трансферное окно, однако ПСЖ не убедили даже 180 млн евро. Мадридцы решили подождать еще год и попытаться забрать чемпиона мира свободным агентом.

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