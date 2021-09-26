"Подпишем Мбаппе в следующем году": Перес дал взрывное обещание фанатам Реала
12:08 - Читати українською
Болельщики Реала с нетерпением ждут приезда нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Группа поклонников "сливочных" даже перехватила автомобиль президента клуба Флорентино Переса, чтобы получить личную гарантию.
Владелец Манчестер Сити стремится подписать Мбаппе любой ценой
Один из фанатов закричал в окно машины: "Президент, подпишите Мбаппе!". Ответ Переса дает повод для оптимизма: "В следующем году".
Напомним, Реал делал попытки подписать Мбаппе в летнее трансферное окно, однако ПСЖ не убедили даже 180 млн евро. Мадридцы решили подождать еще год и попытаться забрать чемпиона мира свободным агентом.
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