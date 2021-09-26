Группа поклонников "сливочных" даже перехватила автомобиль президента клуба Флорентино Переса, чтобы получить личную гарантию.

Владелец Манчестер Сити стремится подписать Мбаппе любой ценой

Один из фанатов закричал в окно машины: "Президент, подпишите Мбаппе!". Ответ Переса дает повод для оптимизма: "В следующем году".

Напомним, Реал делал попытки подписать Мбаппе в летнее трансферное окно, однако ПСЖ не убедили даже 180 млн евро. Мадридцы решили подождать еще год и попытаться забрать чемпиона мира свободным агентом.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021