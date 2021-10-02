Головний тренер Реала Карло Анчелотті вже навіть не приховує бажання клубу підписати Кіліана Мбаппе.

Італієць з усмішкою підтримав Каріма Бензема, який раніше також запрошував зірку ПСЖ на Сантьяго Бернабеу.

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"Гадаю, Мбаппе повинен сподобатись перехід в Реал, адже це найбільший клуб у світі. Слова Бензема – це чудово", – наводить слова Анечлотті Marca.

Нагадаємо, Реал робив спроби підписати Мбаппе в літнє трансферне вікно, однак ПСЖ не переконали навіть 180 млн євро. Мадридці вирішили почекати ще рік і спробувати забрати чемпіона світу вільним агентом.

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