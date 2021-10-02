"Мбаппе хочет получить новый опыт. Однажды он будет играть за Реал. Я не знаю, когда, но он перейдет. Это только вопрос времени. Он сам об этом сказал.

Мбаппе готов ускорить свой трансфер в Реал

Реал является лучшим клубом планеты. Происходит сейчас реконструкция или нет, но это новый футбол, новое поколение, новые игроки. Мы должны инвестировать в молодых ребят, чтобы однажды они стали большими футболистами", – сказал Бензема для L'equipe.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ завершается летом 2022-го, и игрок дал понять руководству парижан, что не намерен продолжать сотрудничество.

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