Сага с будущим Килиана Мбаппе все еще продолжается, но постепенно близится к концу. Нападающий готов принять щедрое предложение ПСЖ.

В парижском клубе оптимистично оценивают шансы 23-летнего нападающего остаться в столице Франции. ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт с зарплатой в 50 млн евро за сезон.

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Но даже это еще не вся щедрость новоиспеченного чемпиона Франции. Нападающему сборной Франции предлагают еще и подписной бонус, сумма которого составляет 100 млн евро. Пока все идет к тому, что Мбаппе таки останется в Париже, сообщает Le Parisien.

Эта новость может не понравиться Флорентино Пересу. Президент Реала считает нападающего приоритетным усиление на летнее окно, однако теперь рискует остаться ни с чем.

В сезоне 2021/22 Килиан сыграл 43 матча, забил 35 голов и отдал 23 ассиста. Единственный трофей – чемпионство Франции.

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