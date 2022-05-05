Сага з майбутнім Кіліана Мбаппе все ще триває, але поступово наближається до завершення. Нападник готовий прийняти щедру пропозицію ПСЖ.

У паризькому клубі оптимістично оцінюють шанси 23-річного форварда залишитися у столиці Франції. ПСЖ пропонує Мбаппе дворічний контракт із зарплатнею в 50 млн євро за сезон.

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Але навіть це ще не вся щедрість новоспеченого чемпіона Франції. Нападнику збірної Франції пропонують ще й підписний бонус, сума якого складає 100 млн євро. Наразі все йде до того, що Мбаппе таки залишиться в Парижі, повідомляє Le Parisien.

Ця новина може не сподобатися Флорентіно Пересу. Президент Реала вважає нападника пріоритетним підсилення на літнє вікно, однак тепер ризикує залишитися ні з чим.

У сезоні 2021/22 Кіліан зіграв 43 матчі, забив 35 голів і віддав 23 асисти. Єдиний трофей – чемпіонство Франції.

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