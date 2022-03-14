"За последние 1,5 года я не был вызван в национальную сборную без причин или объяснений. За последние 1,5 года никто в Федерации или тренерском штабе не удосужился связаться со мной и объяснить почему. Я никогда не испытывал такого неуважения ко мне как к спортсмену или личности.

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Мне было тяжело. Я молчал, когда в СМИ обо мне, как человеке, распространяли всякую ложь. Я люблю представлять свою страну, и я всегда отдавал все команде. Я не мог быть частью сборной Марокко за последние 1,5 года.

Я этого не заслуживаю. После всего сказанного, у меня была порядочность обсудить ситуацию с менеджерами. Я сделал это из любви к болельщикам и своей стране, Марокко. К сожалению, тренер национальной команды не успел со мной поговорить, чтобы решить недоразумение. Я решил не играть за сборную в следующих матчах, желаю ей всего наилучшего и надеюсь вернуться в будущем", – написал Мазрауи в своем Instagram.

Добавим, что месяц назад со сборной Марокко простился Хаким Зиеш, которого даже не взяли на КАН. По словам тренера национальной команды, вингер регулярно нарушал дисциплину.

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