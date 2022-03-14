"За останні 1,5 роки я не був викликаний до національної збірної без жодних причин або пояснення. За останні 1,5 роки ніхто в Федерації чи тренерському штабі не знайшов час, щоб зв’язатися зі мною і пояснити чому. Я ніколи не відчував такої неповаги до мене як до спортсмена чи як особистості.

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Мені було важко. Я мовчав, коли у ЗМІ про мене, як людину, поширювали всяку брехню. Я люблю представляти свою країну, і я завжди віддавав усе для команди. Я не мав змоги бути частиною збірної Марокко протягом останніх 1,5 роки.

Я цього не заслуговую. Після всього сказаного я мав порядність обговорити ситуацію з менеджерами. Я зробив це з любові до вболівальників і своєї країни, Марокко. На жаль,тренер національної команди не встиг зі мною поговорити, щоб вирішити непорозуміння. Я вирішив не грати за збірну в наступних матчах, бажаю їй всього найкращого, і сподіваюся повернутися в майбутньому", – написав Мазрауї у своєму Instagram.

Додамо, що місяць тому зі збірною Марокко попрощався Хакім Зієш, якого навіть не взяли на КАН. За словами тренера національної команди, вінгер регулярно порушував дисципліну.

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