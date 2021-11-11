Акжайык убедил Владимира Мазяра остаться в команде до завершения 2022-го, стороны подписали новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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В настоящее время 44-летний украинский специалист находится в отпуске. По итогам прошедшего сезона чемпионата Казахстана Акжайык финишировал на 9-й строчке турнирной таблицы.

Предыдущим местом работы Мазяра был ФК Львов, который он покинул в октябре 2019 года, проработав в команде всего полтора месяца.

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