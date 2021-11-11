Акжайик переконав Володимира Мазяра залишитись у команді до завершення 2022-го, сторони підписали новий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зараз 44-річний український фахівець перебуває у відпустці. За підсумками минулого сезону чемпіонату Казахстану Акжайик фінішував на 9-й сходинці турнірної таблиці.

Попереднім місцем роботи Мазяра був ФК Львів, який він покинув у жовтні 2019 року, пропрацювавши у команді всього півтора місяця.

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