"Сразу признаюсь – я не мог представить, что многие мои одноклубники станут тренерами. Осталось только Сержиньо начать тренировать, а вот Брокки, Неста, Андрей… Никогда бы не поверил!

Шевченко объяснил, почему выбрал Дженоа – о предстоящих трансферах, схеме игры и договоренности с руководством клуба

Я провел много лет с ними всеми в Милане. Ожидал, что тренерами будут Пирло и Гаттузо – и все. Если бы мне кто-то тогда рассказал о других, я бы назвал его сумасшедшим.

Мы с Шевой, конечно же, встретимся в Генуе. Мы постоянно на связи. В сборной Украины он уже доказал, что стал классным тренером. Хорошо, что в Дженоа ему будет помогать Тассотти", – цитирует Костакурта La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом Шевченко попрощался со сборной Украины. Его контракт с Дженоа рассчитан до лета 2024 года.

"Шевченко в Дженоа стане топовим": екс-тренер збірної України ефектно змінює все – італійські ЗМІ та легенди здивовані