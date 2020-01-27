"Матвиенко выберет киевский Арсенал", – Коноплянка остроумно прокомментировал интерес клубов АПЛ к защитнику Шахтера

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, как в команде отреагировали на информацию о возможном переходе Николая Матвиенко в лондонский Арсенал.

"Марлос спрашивал, куда пойдет Матвиенко – в Сити или в Арсенал. Я сказал, что киевский Арсенал выберет. Ему понравилось, теперь он так шутит.

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Это приятно, если им действительно интересуются такие гранды. Мы уже интересовались, что ему больше нравится – Сити или Лондон. В Манчестере меньше солнышка, в Лондоне больше бутиков. Общаемся на эту тему", – сказал Коноплянка в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, наставник лондонского Арсенала Микель Артета следил за Матвиенко в течение двух лет и лично заинтересован в трансфере украинца. На пути перехода могут стать финансовые аппетиты "горняков", которые хотят получить за Матвиенко 35 млн евро. "Канониры" предложили Шахтеру свои условия трансфера, а в качестве альтернативы рассматривали испанского защитника Пабло Мари.

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