toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Матвиенко вернулся в общую группу накануне матча с Динамо

28 мая 22:50 21 Читати українською
Матвиенко вернулся в общую группу накануне матча с Динамо
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко оправился от повреждения.

 

Защитник "горняков" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт Шахтера.

Шахтер – Динамо: Каштру признался, когда определится со стартовым составом на поединок

Напомним, в товарищеском матче против львовского Руха 24-летний защитник получил травму головы и был заменен. Как следствие, следующий спарринг с Оболонь-Бровар он был вынужден пропустить.

29 мая подопечные Каштру проведут тренировку в Святошино, а 30 мая – непосредственно на НСК Олимпийский, где на следующий день в 17:00 будут принимать Динамо.

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко

blog_ava
Экс-форвард Динамо признался, как Шевченко поставил крест на его карьере в Киеве
28 мая
478
Теги
Рух Рух Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Николай Матвиенко Николай Матвиенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
1
мин
Фрайбург
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук