Матвиенко вернулся в общую группу накануне матча с Динамо

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко оправился от повреждения.

Защитник "горняков" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, в товарищеском матче против львовского Руха 24-летний защитник получил травму головы и был заменен. Как следствие, следующий спарринг с Оболонь-Бровар он был вынужден пропустить.

29 мая подопечные Каштру проведут тренировку в Святошино, а 30 мая – непосредственно на НСК Олимпийский, где на следующий день в 17:00 будут принимать Динамо.

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