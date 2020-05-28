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Матвієнко повернувся у загальну групу напередодні матчу з Динамо

22:50 91 Читать на русском
Матвієнко повернувся у загальну групу напередодні матчу з Динамо
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Оборонець збірної України та донецького Шахтаря Микола Матвієнко оговтався від ушкодження.

 

Захисник "гірників" Микола Матвієнко відновився після травми і повернувся до загальної групи, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, у товариському матчі проти львівського Руха 24-річний оборонець отримав травму голови і був замінений. Як наслідок, наступний спаринг з Оболонь-Бровар він був змушений пропустити.

29 травня підопічні Каштру проведуть тренування у Святошино, а 30 травня – безпосередньо на НСК Олімпійський, де наступного дня о 17:00 прийматимуть Динамо.

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Рух Рух Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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