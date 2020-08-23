Матвієнко в Наполі – Шахтар повісив цінник на провідного оборонця

Боси "гірників" визначились з сумою компенсації, яку хочуть отримати за трансфер свого футболіста.

Як повідомлялось раніше, неабиякий інтерес до захисника Шахтаря Миколи Матвієнка проявляє італійський Наполі. Партенопейці вже у понеділок планують провести переговори з керівництвом донецького клубу щодо трансферу оборонця.

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Натомість "гірники" вже визначились з сумою відступних і готові продати Матвієнка за 15 мільйонів євро + бонуси, повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, окрім команди Дженнаро Гаттузо, на захисника претендує Лідс, проте Наполі має намір все-таки випередити англійців і оформити перехід Матвієнка – він вважається пріоритетним варіантом, завдяки тому, що може зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.

До слова, контракт Миколи з Шахтарем чинний до літа 2021 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 4 млн євро. Взимку гравця збірної України пов'язували з лондонським Арсеналом, однак "каноніри" так і не змогли домовитися з керівництвом донецького клубу.

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