toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ЗОРЯ

Матвієнко в Наполі – Шахтар повісив цінник на провідного оборонця

09:57 - Читать на русском
Матвієнко в Наполі – Шахтар повісив цінник на провідного оборонця
Микола Матвієнко / Фото з відкритих джерел

Боси "гірників" визначились з сумою компенсації, яку хочуть отримати за трансфер свого футболіста.

Як повідомлялось раніше, неабиякий інтерес до захисника Шахтаря Миколи Матвієнка проявляє італійський Наполі. Партенопейці вже у понеділок планують провести переговори з керівництвом донецького клубу щодо трансферу оборонця.

Наполі розпочав переговори з Шахтарем щодо Матвієнка – новачок АПЛ також претендує на захисника, – журналіст

Натомість "гірники" вже визначились з сумою відступних і готові продати Матвієнка за 15 мільйонів євро + бонуси, повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, окрім команди Дженнаро Гаттузо, на захисника претендує Лідс, проте Наполі має намір все-таки випередити англійців і оформити перехід Матвієнка – він вважається пріоритетним варіантом, завдяки тому, що може зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.

До слова, контракт Миколи з Шахтарем чинний до літа 2021 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 4 млн євро. Взимку гравця збірної України пов'язували з лондонським Арсеналом, однак "каноніри" так і не змогли домовитися з керівництвом донецького клубу.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ

blog_ava
Сьомін оцінив роль Кравця у нинішньому Динамо
08:54
3554
Теги
Микола Микола Матвієнко футбольні фінанси Лідс Лідс Шахтар Шахтар Наполі Наполі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:002446 ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
10
год
:
10
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?