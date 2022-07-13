Чемпіони Нідерландів морально готуються до продажу Лісандро Мартінеса, інформує De Telegraaf.

Матвієнко в Аякс: агент гравця збірної України провів зустріч з Хунтелааром

Манчестер Юнайтед прагне підписати аргентинця для Еріка Тен Хага. Аякс відхилив пропозицію у розмірі 45+5 млн євро, але 55 млн цілком влаштують амстердамців. Паралельно вони шукають заміну Мартінесу, і тут з'являється прізвище Матвієнка. Лідер Шахтаря також може зіграти на кількох позиціях у захисті, а коштувати буде близько 15 млн євро. Ймовірно, ця сума розчарує "гірників", які свого часу просили у Арсенала за оборонця 35 млн євро.

Джерело додає цікаву особливість полювання Аякса на Матвієнка. Скаути амстердамців і раніше стежили за 26-річним захисником, але тоді визнали його недостатньо сильним гравцем. Тепер ситуація змінилася.

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