Вадим Шаблий, агент защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко, намекает, что один из его клиентов может оказаться в Аяксе.

"Приятная встреча с легендой европейского футбола и топ-менеджером Аякса", – написал Шаблий под фотографией с Хунтелааром в Instagram.

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Отметим, что амстердамский клуб будто бы заинтересован в трансфере Николая Матвиенко, а также рассматривает вариант с усилением вратарской позиции голкипером из Украины (конкретные фамилии не назывались).

Добавим, что в минувшем сокращенном сезоне Матвиенко провел 23 матча, оформив один гол и один ассист. Контракт с "горняками" рассчитан до лета 2025 года, нынешняя цена Николая согласно Transfermarkt – 11 млн евро.

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