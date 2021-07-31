"Результат положительный, хорошо, что не пропустили. Но лично я недоволен тем, что позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Мы уверены в своих силах и должны играть до конца. Важно то, что не выключились и достигли цели.

Львов – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Игра Львова? Да, мне понравилось, как они играли. Много прессинговали, постоянно двигались. К тому же, они хорошо обороняются и неплохо контратакуют. Мы прекрасно понимаем, что от нас требуют. Но не все сразу. Есть некоторые моменты, которые следует улучшать. В частности, наши действия в обороне, вчера мы дали создать сопернику несколько голевых моментов.

Сказывается малое количество напряженных матчей в УПЛ на выступлениях в Лиге чемпионов? Все матчи полезны. За Ворсклу очень обидно. Именно считаю, что им не хватило психологической концентрации на последних минутах. Пропускать так – очень неприятно.

Что касается Шахтера, то для нас любые игры важны. Товарищеские также. С каждого поединка можно взять что-то хорошее, что-то улучшить. Конечно, хочется всегда играть важные и большие игры. Но так не бывает", – поделился Матвиенко в комментарии FanDay.

Напомним, Шахтер разгромил Львов (3:0) в матче 2-го тура УПЛ, однако все голы были забиты после 70 минуты.

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