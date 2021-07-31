"Результат позитивний, добре, що не пропустили. Але особисто я незадоволений тим, що дозволили супернику створити кілька небезпечних моментів. Ми впевнені в своїх силах і повинні грати до кінця. Важливо те, що не вимкнулися і досягли мети.

Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Гра Львова? Так, мені сподобалося, як вони грали. Багато пресингували, постійно рухалися. До того ж, вони добре обороняються і непогано контратакують. Ми прекрасно розуміємо, що від нас вимагають. Але не все відразу. Є деякі моменти, які слід покращувати. Зокрема, наші дії в обороні, вчора ми дали створити супернику кілька гольових моментів.

Чи позначається мала кількість напружених матчів в УПЛ на виступах в Лізі чемпіонів? Всі матчі корисні. За Ворсклу дуже прикро. Якраз вважаю, що їм не вистачило психологічної концентрації на останніх хвилинах. Пропускати так – дуже неприємно.

Що стосується Шахтаря, то для нас будь-які ігри важливі. Товариські також. З кожного поєдинку можна взяти щось хороше, щось поліпшити. Звичайно, хочеться завжди грати важливі і великі ігри. Але так не буває", – поділився Матвієнко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Львів (3:0) у матчі 2-го туру УПЛ, проте усі голи були забиті після 70 хвилини.

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