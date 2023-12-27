Наполи, в прошлом сезоне триумфовавший в Серии А, в текущем первенстве не хватает звезд с неба. Команда после 17-ти туров идет в турнирной таблице седьмой, и практически потеряла шансы побороться за Скудетто. Как сообщает CalcioNow, партенопейцы в зимнее трансферное окно планируют усилить защитную линию и хотят видеть в своем лагере Николая Матвиенко.

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По информации источника, итальянцы могут удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера, ведь пополнили свой бюджет на 25 млн евро благодаря продаже македонского полузащитника Элифа Эльмаса в РБ Лейпциг. Боссы Наполи видят 27-летнего украинца приоритетным кандидатом в оборону и считают, что для трансфера будет достаточно 30 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Матвиенко провел за Шахтер 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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